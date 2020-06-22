لبنان | الامن العام: توقيف 8 اشخاص يتداولون بالدولار بسعر مرتفع

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في المتن، بيروت، صيدا، النبطية والبقاع الغربي كلا من اللبنانيين:
– (م.ك.أ)، (هـ.م.خ) و(ع.ع.ز) يملكون محلات للصرافة، ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
– (ر.ر.أ)، (م.ع.م) و(ج.إ.ن) والبنغلادشي (ع.أ.هـ) والمصري (ف.ع.ف.ز) يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت دورية من المديرية في منطقة حاصبيا اللبناني (و.هـ.م) يملك محطة للمحروقات ويمتنع عن بيع مادة المازوت للمواطنين بالرغم من توفر كمية 13 ألف ليتر في محطته.
بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم جميعا وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم محلات الصرافة ومحطة المحروقات بالشمع الأحمر”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.