كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان “الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، عقد اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي. وتمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على أن تستكمل المشاورات نهار الخميس” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الاجتماع الـ 14 مع صندوق النقد تمحور حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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