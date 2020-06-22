لبنان | فريق طبي من وزارة الصحة انهى فحصوصات ال pcr في وادي النحلة ومخيم البداوي

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انهى فريق طبي من وزارة الصحة العامة، بإشراف الدكتورة غفران نابلسي، بالتنسيق مع بلدية وادي النحلة طرابلس، وبتوجيهات من وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، يوما طبيا في قاعة مسجد الهدى في وادي النحلة تم خلاله إجراء فحوص ال pcr، لعدد من عائلات المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم، لتحديد الواقع الوبائي في البلدة والسيطرة على الفيروس واحتواء انتشاره.

وأوضح رئيس البلدية خالد الجزار أن “البلدية اتخذت كل الاجراءات الميدانية لمنع تفشي الوباء بين الاهالي” ، واكد ان “الاحتياط واجب لكن لا داعي للهلع لأن المصابين لا يعانون أعراضا ووضعهم الصحي مستقر”.

وشارك في اليوم الطبي فريق عمل البلدية بإشراف عضو المجلس أحمد مجبل عويض والصليب الأحمر اللبناني وفريق المتطوعين من حراس وادي النحلة.

وكان الفريق الطبي توجه صباحا الى مخيم البداوي المجاور لوادي النحلة، حيث اجرى فحص الpcr لزهاء مئة شخص في ثانوية الناصرة، على أن تستكمل الحملة غدا، بالتعاون مع “الاونروا”.