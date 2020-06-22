لبنان | بلدية الوزاني: لا صحة للخبر المتداول عن وجود عدد من المصابين في مخيمات الوزاني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضحت بلدية الوزاني في بيان، أن “لا صحة للخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ومفاده أن هناك عددا من المصابين بفيروس كورونا في مخيمات الوزاني، وبالأخص مخيم الميسات”، موضحة أن “المصاب جاء من منطقة جدرا لزيارة خطيبته. وبعد مغادرته المنطقة بخمسة أيام، تبين أنه مصاب بفيروس كورونا”. وأشارت إلى أنها “قامت مع الأجهزة الأمنية وطبيب القضاء بالحجر على المنزل والمخيم المجاور. كما قامت وزارة الصحة العامة، بالتعاون معها ومع مؤسسة عامل بإجراء 114 فحصا لسكان المخيم المحجور. وبانتظار نتائج الفحوصات، تقوم البلدية بالاجراءات اللازمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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