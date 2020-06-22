كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع مواطنون من بلدة كفرشلان ـ الضنية الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس عند مدخل البلدة، بعدما وضعوا الحجارة والإطارات المشتعلة في وسطها، إحتجاجا على عدم إطلاق سراح 16 شابا من البلدة، كان جرى توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية في شهر رمضان الماضي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قطع طريق الضنية إحتجاجا على عدم إطلاق 16 شابا من كفرشلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.