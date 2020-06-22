لبنان | إخبار ضد حزب الله بجرم التهرب الضريبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تقدم المحامي مجد بطرس حرب بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد “حزب الله” بجرم التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، مما حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات. وطلب حرب، وهو إبن الوزير والنائب السابق بطرس حرب، التحقيق في محتوى الإخبار، مشيرا الى أنه “تفادى التطرق الى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له”. كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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