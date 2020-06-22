لبنان | بخاري استقبل حاكم مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر اقامته باليرزة، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ونائبه السابق الدكتور محمد بعاصيري.

وتخلل اللقاء جولة أفق حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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