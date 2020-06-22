كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تابعت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، حملتها على منع الغش ومكافحة مرتكبيه، وجديدها ضبط اكثر من طن ونصف الطن من مساحيق الغسيل المزورة. ففي تاريخ 18/6/2020 وفي بلدة حوش الحريمة، قضاء البقاع الغربي، ضبطت المديرية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، برفقة مندوب من مصلحة الإقتصاد مستودعا يستثمره شخص لبناني يقوم ببيع مساحيق غسيل مهربة ومقلدة، ممزوجة بملح الطعام، لأهم الماركات العالمية، حيث تم ضبط حوالى 1,5 طنا من هذه المساحيق وتم تلفها على نفقة صاحب العلاقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | امن الدولة: ضبط كمية من مساحيق الغسيل المزورة في حوش الحريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.