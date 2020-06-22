لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل اصابة وافدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد تقرير غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في عكار، وافدة من الخارج، الامر الذي رفع عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي، وحتى اليوم الى 78 حالة. اما الحالات الايجابية هي: 12، وحالات الشفاء: 66.

اما حالات الحجر المنزلي: 288 حالة من وافدين ومقيمين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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