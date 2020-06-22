لبنان | اقفال مقر المالية وامانة السجل العقاري في بعبدا بسبب عدم التزام اجراءات الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي تعليماته بإقفال مقر مالية جبل لبنان وامانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بعبدا بعدما تبين عدم التزام المواطنين المسافة الآمنة وارتداء الكمامات للوقاية من وباء كورونا في مرحلة اعادة العمل التدريجي. وكلف المحافظ المكاوي قيادة درك جبل لبنان ابلاغ الدوائر المعنية وجوب الاقفال واخلاء المبنى 24 ساعة بانتظار تنفيذ ترتيبات تضمن التباعد اللازم واجراءات الوقاية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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