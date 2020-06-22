لبنان | بعد التعميم الجديد لنقابة الصرافين.. هل سيبلغ الدولار في السوق السوداء هذا الحدّ؟

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فبعد أيقاف نقابة الصراقين بيع الدولار على الى الهوية فقط, وإصدارها تعميماً جديداً يتطلب كمية من المستندات للحصول على أي مبلغ بالدولار وفق سعر الصرف المحدد يومياً، استمر الدولار الأميركي بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية في سوق الصرافين السوداء، حتى وصل صباح اليوم إلى 5500 – 5600 ليرة لبنانية.
في حين أنّ التجّار يتداولون الدولار بـ5600 – 5700 ليرة، فيرفعون السعر قليلاً في حال ارتفع الدولار أكثر، وكانوا بحاجة لشراء البضائع من دون أن يتعرضوا للخسائر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القوى الأمنية واجراءات الحكومة الجديدة لم تستطع حتى اليوم السيطرة على سوق الصرافين السوداء، في ظل آلية يعتمدها مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق المحلية، والإجراءات المشددة لدى الصرافين من فئة “أ”.
من ناحيته حذّر الخبير الاقتصادي دان قزي من تسجيل الدولار ارتفاعا جنونيا وسريعا بالسوق السوداء يصل إلى 7 آلاف ليرة.
وأشار “قزي” على حسابه الشخصي على “تويتر”، إلى أن القيود المفروضة على اللبنانيين الراغبين في شراء الدولار من الصرافين، مرفقاً صورة بالأوراق والشروط المطلوبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.