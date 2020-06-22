لبنان | تجمع للصهاريج أمام مصفاة البداوي للمطالبة بتسليمها المازوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يشهد أوتوستراد البداوي الدولي زحمة سير كثيفة بالإتجاهين، بسبب تجمع للصهاريج التابعة لمجموعة شركات عثمان Ojm أمام منشآت نفط طرابلس في البداوي، للمطالبة بتسليم مادة المازوت بعد فقدانها في السوق منذ أيام. وكانت أبواب المصفاة قد تم إغلاقها اليوم بشكل مفاجئ بقرار من الدولة، الأمر الذي اعتبره بعض المعتصمين “أنه عقاب لهم وعبروا عن رفضهم له”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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