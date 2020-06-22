لبنان | إجراءات لبلدية بليدا بعد تسجيل إصابة بكورونا في عيترون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية بليدا أن لجنة خلية الأزمة عقدت اجتماعا، إذ “بعد صدور نتيجة فحص ايجابية في بلدة عيترون تبين أن عددا من أبناء البلدة مخالطين لهذه الحالة”. ولفتت الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات التالية: تم تبليغ المخالطين بالحالة التزام الحجر المنزلي واتخاذ التدابير الوقائية. التأكيد على أبناء البلدة بضرورة التزام الضوابط والاجراءات الصحية وعدم التهاون والاستهتار حفاظا على سلامة أبناء بلدتنا جميعا. تم التواصل مع الجهات المعنية في القضاء لمتابعة اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لاحقا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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