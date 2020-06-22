لبنان | فحوص PCR في مرفأ طرابلس بعد إصابة عمال خالطوا زميلهم

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وحصل اتصال هاتفي بين وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، اثر اصابة عدد من العمال بالفيروس جراء اختلاطهم بزميل لهم في أحد المستودعات، داخل حرم المرفأ.
وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر أن “إدارة المرفأ اتخذت كل الاجراءات الميدانية لمنع تفشي الوباء في صفوف العمال والموظفين”، لافتا الى انه “ما من داع للهلع لأن الاصابات محصورة بالعمال الذين اختلطوا بالمصاب في احد المستودعات”.
وأكد تامر أن الادارة “وبتوجيه من الوزير نجار، اتخذت سلسلة تدابير ميدانية من شأنها أن تمنع تفشي الوباء، من خلال تنظيم حركة التجول داخل حرم المرفأ وإلزام الموظفين والعمال شروط الوقاية ووضع قفازات وكمامات”، مشيرا الى “أن الاحتياط واجب تجاه اخوتنا في المرفأ، وأن خلية الأزمة في المرفأ ستبقي اتصالاتها واجتماعاتها مفتوحة مع الوزير نجار ووزارة الصحة لمتابعة أي طارئ”.
وسُجّلت أمس انتكاسة على جبهة كورونا، اثارت مخاوف من حصول موجة جديدة خطرة على صعيد هذا الوباء.
فبعد أن عادت الحياة اليومية تدريجاً إلى طبيعتها، تفاجأ اللبنانيون أمس بعدد إصاباتٍ يومية غير متوقّع وغير مطمئن، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 حالة جديدة، 19 من بين المقيمين و32 من الوافدين، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1587.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.