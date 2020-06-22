لبنان | تعميم جديد من نقابة الصرافين ينظم عملية بيع الدولار

ولتأمين حاجات المواطنين (الأفراد) من الدولار، يُطلب التقيد بما يلي:

“راتب خادم أجنبي: حد أقصى 300 دولار مرة شهريًا، صورة عن الباسبور خاص بالخادم أو الخادمة، صورة آخر تحويل إلى الخارج، صورة عن الإقامة صالحة، حضور الكفيل شخصيًا، صورة هوية الكفيل، رقم الهاتف الخليوي للكفيل.

-تذكرة سفر، حد أقصى 1000 دولار مرة واحدة.

-قسط جامعة خارج لبنان.

-تسديد قسط منزل في لبنان.

Advertisements

-تسديد قسط دين بالدولار في لبنان.

-إيجار سكن طالب في الخارج”.

وفيما خصّ الشركات، يطلب تأمين المستندات التالية: سجل تجاري، إذاعة تجارية، شهادة تسجيل في وزارة المالية، هوية صاحب الشركة، هوية المفوض بالتوقيع، رقم الهاتف الأرضي، وجهة استعمال الأموال، صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج، صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج، صورة طلبية بضاعة من شركة محلية، صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.

يشار إلى أن صرف الدولار ترازح في السوق السوداء اليوم الإثنين، ما بين 5200 و 5300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.