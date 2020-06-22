لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتوقعت أن يكون طقس اليوم الإثنين قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وتشكل للضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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– الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52