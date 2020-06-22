لبنان | شركة “ألفا” أعادت فتح متجريها في الدكوانة وجبيل بعد ثلاثة أشهر من الإقفال القسري

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وتطبق الشركة أقصى معايير السلامة وشروط التباعد الإجتماعي social distancing الموصي بها عالمياً.

ويتوجب على الزبون ارتداء الكمامة قبل الدخول للمزيد من الوقاية. وستبقي ألفا مشتركيها على اطلاع على مواعيد افتتاح متاجرها الأخرى.

وأعلنت شركة “ألفا”، بإدارة “أوراسكوم للإتصالات”، في بيان، إعادة فتح متجريها النموذجيين في الدكوانة وجبيل، وذلك بدءا من اليوم بعد إقفال قسري لمدة ثلاثة أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وسيكون متجرا الدكوانة وجبيل جاهزين لاستقبال الزبائن من الإثنين الى السبت من الثامنة صباحا الى الخامسة بعد الظهر، على أن يعاد تباعا افتتاح المتاجر الأخرى ضمن خطة متكاملة تقوم بها الشركة لضمان التزام شروط السلامة حفاظا على صحة الزبائن والموظفين على حد سواء”.

وأكدت الشركة أنها “ستطبق أقصى معايير السلامة وشروط التباعد الإجتماعي social distancing الموصى بها عالميا. وسيتم في هذا الإطار تجهيز المتاجر والفروع بسبل الحماية والتدابير الوقائية. كما سيتم تحديد عدد الزبائن المسموح وجودهم داخل المتجر. ويتوجب على الزبون ارتداء الكمامة. وستبقي ألفا مشتركيها على اطلاع على مواعيد افتتاح متاجرها الأخرى.

وأشارت الى انه للمزيد، يرجى التواصل مع الشركة عبر وسائل التواصل الخاصة بنا عبر “فايسبوك” و”تويتر” وعبر خدمة التحادث المباشر عبر تطبيق ألفا والموقع الإلكتروني www.alfa.com.lb أو الإتصال على الـ111.