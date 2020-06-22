لبنان | وزارة الصحة تفنّد سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

قال وزير الصحة العامة حمد حسن في كلمة له من بعلبك: “لم ننتهِ من كورونا، سجّلنا 51 إصابة جديدة، أعلم أنّ التحدّي صعب، بين الاغتراب والأهالي الذين ينتظرون أبناءهم للعودة، وحققنا نجاحاً عالمياً لكننا لم ننتهِ، وسنبقى ملتزمين بالمعايير والإرشادات”.

واوضحت مصادر وزارة الصحة لـ”الجمهورية”، “أنّ الانتشار الذي حصل والـ51 إصابة، كانت نتيجة الاختلاط الذي حصل مع إصابة برجا، التي كانت أتت من السعودية، وتمّ حجرها نحو أسبوعين. إذ تبيّن بعد إجراء الفحوصات في حي الحرش في الغبيري، انّ معظم المصابين كانوا اختلطوا بها ولها أقرباء هناك”.

وإذ شدّدت مصادر “الصحة” على أنّ لا التزام من بعض المواطنين بتعليمات الوزارة، داعية إيّاهم إلى التيقن من خطورة الوضع، أشارت إلى أننا “لم نصل إلى مرحلة خطورة انتشار الفيروس، لأنّ الأعداد ليست محلية فقط، بل تتوزع بين مقيمين ومغتربين”. وقالت: “طالما سبب العدوى معروف فإنّ الأمر لا يخيف. كما انّ معظم الاصابات التي تُكتشف لا تخيف، لأنّ معظمها ليس لديها عوارض”.

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واكّدت مصادر وزارة الصحة على جهوزية المستشفيات، وقالت: “نقوم بمعالجة كل الاصابات، ولا وجود لخطر الوفاة. وسننتظر الأرقام التي ستصدر في اليومين المقبلين، وعلى اساسها سيتمّ اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمرحلة المقبلة. فاذا رأينا الأمور في حال تفلّت، سنأخذ اجراءات وفق خطورة الوضع، لأنّ قرار التعبئة العامة لا زال ساري المفعول”.

واكّدت انّ “المطار سيُفتح وسيتمّ استقبال كحدٍ اقصى 2000 وافد يومياً”. وتعوّل وزارة الصحة بحسب المصادر “على النتائج التي ستترتبّ على الدول التي فتحت مطاراتها حول العالم، وخصوصاً الأوروبية منها، لترى ما ستؤول إليه الأمور”، وتقول: “تتضح الصورة في 25 من الحالي، أي بعد مرور 14 يوماً على فتح بعض الدول الأوروبية مطاراتها، وعليه نتمكّن من دراسة النتائج، وانعكاس فتح المطار، فنحن نريد أن نتعلّم من تجارب غيرنا كي لا نقع في المحظور”.

وعليه تلفت المصادر عينها، الى أنّ “قرارات كثيرة اتخذت يمكن ان تعدّل، خصوصاً لناحية الإجراءات التي ستُتبع”. واعلنت وزارة الصحة العامة أمس تسجيل 51 اصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1587.