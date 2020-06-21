لبنان | احتجاجاً على التقنين القاسي في التغذية الكهربائية.. قطع أوتوسترادي المنية والبداوي

واستنكر عدد من المشاركين “قطع الكهرباء عن منطقة يعاني أهلها من أمراض مستعصية جراء وجود المعمل فيها”.

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بدأ الاعتصام عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في ظل انتشار لوحدات من الجيش، عمدت إلى قطع أوتوستراد المنية- العبدة الدولي عند مدخل بلدة دير عمار في الإتجاهين، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية التي شهدت ازدحاما، سواء للمتجهين من طرابلس إلى عكار أو بالعكس.

وعلى أوتوستراد البداوي حصل إشكال بين محتجين كانوا قد قطعوا الأوتوستراد في الإتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة، جرى خلاله تبادل لإطلاق الرصاص، ما دفع الجيش إلى التدخل لفض الإشكال بعدما قطع الطرقات المؤدية إلى المكان.

يتزامن ذلك مع أزمة المحروقات التي ألمت بالعديد من محطات المحروقات، ولوحظ ذلك اليوم عبر طوابير المواطنين على أبواب محطات عكار للحصول على مادة المازوت.