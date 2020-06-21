لبنان | مستشفى الحريري: حالة شفاء ووجود 5 حالات حرجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، شفاء حالة من الفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الذين عولجوا في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، إلى 233 حالة شفاء، مشيرا إلى وجود 5 حالات حرجة داخل المستشفى.

وجاء في التقرير الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 294 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

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– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 233 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5 حالات.

لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر ال WhatsApp 897961-76″.

وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت اليوم عن تسجيل 51 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1587.