كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك -الظريف (بيروت) 4 إصابات

-تلة الخياط (بيروت) 2 إصابة

-الأشرفية (بيروت) 2 إصابة

-المزرعة (بيروت) 1 إصابة

-الغبيري (بعبدا) 8 إصابات

– الجناح (بعبدا) 2 إصابة

-بئر حسن (بعبدا) 2 إصابات

-برجا (الشوف) 1 إصابة

-كيفون (عاليه) 2 إصابات

-وادي النحلة (طرابلس) 2 إصابات

-البداوي (طرابلس) 2 إصابات

-المينا (طرابلس) 2 إصابات

– حلبا (عكار) 1 إصابة

-الهرمل (الهرمل) 1 إصابة

-الهلالية (صيدا) 3 إصابات

– كوثرية الصياد (صيدا) 2 إصابات

-مجدليون (صيدا) 1 إصابة

– الصرفند (صيدا) 1 إصابة

-جويا (صور) 3 إصابات

– صور (صور) 2 إصابات

– قانا (صور) 1 إصابة

– طورا ( صور) 1 إصابة

-عرب صليم (النبطية) 2 إصابات

-عين إبل (بنت جبيل) 1 إصابة

-حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “كورونا” في لبنان .. أكثر من 50 إصابة جديدة وهكذا توزعت على المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.