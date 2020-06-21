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وطالب وزارة التربية، بـ”إنصاف المدارس الخاصة وتعزيزها، والامتناع عن بدعة إعطاء الإفادات للطلاب في القطاع الخاص الراغبين بالإلتحاق بالمدارس الرسمية، وحصر إعطاء الإفادات بالمدارس الخاصة، حفاظا على حقها الشرعي والقانوني”.
وأعلن المجلس أن “النقابة قررت القيام بزيارة شكر وتقدير لرئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري لوقوفها إلى جانب المدارس الخاصة وتقديمها مشاريع قوانين بصفة المعجل المكرر ودعمها المطلق لهذا القطاع، وزيارة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لعرض ما تعانيه المدارس الخاصة من صعوبات ومشاكل وعقبات.
يذكر أن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب كان قد أعلن في تصريحٍ من السراي الحكومي، أنه ” اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي”.
وقال: “يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.
وأعلن المجذوب، “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد تهديد وزير التربية… بيانٌ من المدارس الخاصة بشأن “الإفادات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.