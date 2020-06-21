لبنان | إصابتان بكورونا في مخيم البداوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:22 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:22 مساءً - مشاركة

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رغم الفحوص العشوائية التي أجريت في مخيم البداوي ل 119 شخصا، حيث أتت النتائج سلبية، إلا انه وبعد التواصل مع رئيس بلدية وادي النحلة خالد الجزار ومسؤولين في الاونروا، ومتابعة إصابات عدد من السوريين الذين يعملون في مرفأ طرابلس، تبين أن إثنين منهم يحملان فيروس كورونا ويسكنان في المخيم.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية بيانا توضيحيا، أعلنت فيه أنه “بعد متابعة دقيقة للامر، وجدنا مكان سكنهم داخل المخيم، وتم تكليف اللجنة الصحية متابعة الاجراءات الصحية المطلوبة والتدقيق معهما لمعرفة من خالطا من الاشخاص ليتم إرسالهم اليوم الى المستشفى الحكومي لاجراء الفحوص”.

وجدد البيان دعوة أبناء المخيم، والقاطنين فيه لاتخاذ إجراءات الوقاية المطلوبة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وكان قسم الصحة في الأونروا قام في الامس، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، في خطوة وقائية واحترازية، وبعد تأكّد تسجيل عدد من الإصابات في الجوار، بحملة لأخذ عينات عشوائية من سكان مخيم البداوي.

وشاركت في هذه الحملة اللجنة الشعبية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من هيئات المجتمع المحلي وعدد كبير من أهالي المخيم الذين خضعوا لفحوصات احترازية لمزيد من الإطمئنان.

وقد أشرف على الحملة رئيس قسم الصحة في الأونروا في الشمال الدكتور محمد ناصر ومدير عيادة مخيم البداوي الدكتور محمد حامد ورئيس اللجنة الصحية في المخيم، ومدير خدمات الاونروا في مخيم البداوي الأستاذ أبو عادل وعدد من الفاعليات.