لبنان | بلدية ومخاتير بقاعصفرين يحذرون من المماطلة بتبيان الحدود بين الضنية وبشرّي

وأصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى أنّه “منذ سنوات طويلة ونحن نعاني من التعديات الحاصلة علينا وعلى سكان وزائري المنطقة الجردية وعلى المزروعات والمياه في المنطقة، وقد علم بها القاصي والداني وبعد غياب الحلول نتيجة التعنت والفجور من المنطقة الأخرى،

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وكان آخر التعديات البارحة باطلاق نار حصل على زوار ومتنزهين من أهالي المنطقة الأمر الذي كان من الممكن أن يفجر الوضع ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل المسؤولين والقيمين والعقلاء، وبتمنٍّ من معالي الوزير فيصل كرامي الذي بادر إلى إجراء الاتصالات اللازمة لتهدئة الأمور وأبلغنا بنتائج اتصالاته مع دولة رئيس الحكومة وقائد الجيش ونحن بدورنا تجاوبنا مع معاليه لاسيما وأننا نعتبره مرجعنا وممثلنا في هذه المنطقة”.

وحذّر المجتمعون في بيانهم “من المماطلة بتنفيذ وتبيان الحدود بين الضنية وبشرّي وفق الخرائط الرسمية المعروفة والثابتة لدى القضاء اللبناني وذلك نفاذا للقرار الصادر عن وزير المالية السابق وفي هذا السياق ندعو الجيش العزيز الذي نجله ونحترمه ان يتحمل بدوره المسؤولية عبر ردع الجهة المتعدية عن التمادي بالتصرفات اللامسؤولة لاسيما اننا في مستهل موسم الاصطياف والزراعة على حد سواء”.

وختم البيان: “نهيب وندعو أهلنا إلى توخي الحذر وعدم الإنجرار إلى الفتنة لا سمح الله تاركين للجيش اللبناني أن يعالج الموضوع، واخيرا يبقى هذا الاجتماع منعقداً لمتابعة الأمور المستجدة والطارئة بهذا الموضوع”.