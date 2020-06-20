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وفي
وقد نفيت الامر جملة وتفصيلاً، مؤكدا اننا زرنا الاردن مرة واحدة السنة الماضية بدعوة من اصدقائنا، كما سئلت عن زيارة الحدود الاردنية، نفيت كذلك، عندها قيل لي ان كيندا قابلت شخصاً يحمل الجنسية الكويتية في الاردن يشتبه ان يكون عميلاً، فشددت انها لم تلتق اي شخص غريب وقد كنت برفقتها طوال الوقت”،
كما تم توجيه الاسئلة الى بندر فيما لو كان له علاقة بتمويل الحراك والباصات التي تنقل الثوار” قلت ان هذا الكلام غير صحيح وان كنت مع الحراك وبناء الدولة”.
ورداً على سؤال عن اطلاق سراحه والابقاء على شقيقته (المعروفة بمنشوراتها المعادية لـ”حزب الله” والعهد) اجاب” كونها ناشطة سياسية على السوشيل ميديا، يريدون تكسير كل رأس يتحدث عن الدولة، وانا اقول نحن في عكار ليس لدينا عملاء” . هذا ولم يجتمع بندر مع كيندا خلال التحقيق،
وعند سؤاله عن الذي يعتقد ان له علاقة بتركيب ملف كيندا اجاب” دولتنا الامنية، لا يريدون لاحد بان يكون حراً” والى القيادات الامنية توجه قائلاً “نتمنى ان يكون لبنان يد واحدة، ونحن ضد اي سلاح غير شرعي”.
ومن المفترض مطلع الاسبوع اما أن تحال كيندا الخطيب الى قاضي التحقيق العسكري أو اخلاء سبيلها، وذلك بحسب اشارة النيابة العامة العسكرية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شقيق كيندا الخطيب يروي لـ”صوت بيروت انترناشونال” تفاصيل التحقيق معهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.