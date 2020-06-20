لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: لا إصابات اليوم وشفاء 3 حالات

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه “لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid-19، في حين تم تسجيل 3 حالات شفاء تام، بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من الفيروس. وقد سجلت اليوم حالة واحدة مشتبه فيها وأخذت الفحوص المخبرية المطلوبة وهي قيد المتابعة”.

وأعلنت أنه “لليوم الثاني أجريت فحوصات PCR لدائرة المخالطين للحالة التي تم تسجيلها في ديرقانون رأس العين، وشملت مواطنين ومقيمين من قرى وبلدات عدة، حيث بلغ عدد العينات التي تم أخذها 85 عينة، وقام فريق من الترصد الوبائي في مستشفى صيدا الحكومي بأخذ العينات بإشراف وحضور الدكتور غزال ومتابعة مدير الوحدة الأستاذ مرتضى مهنا ونقل الصليب الأحمر اللبناني العينات الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

وأشارت الى أن “عدد المصابين في القضاء ما زال 73 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 61 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية بينها حالة وفاة واحدة، وقد تماثل 34 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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وأوضحت أنها بالتعاون مع طبابة القضاء “تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). وتواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مشددة على أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.