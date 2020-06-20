- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت بلدية المريجة، تحويطة الغدير والليلكي، في بيان، أنها وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، تابعا إجراء فحوصات pcr لسكان حي في منطقة تحويطة الغدير، بعدما تبين إصابة أفراد عائلة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن فريقا مختصا من الوزارة أجرى 69 فحصا لمخالطين، وأن مختصين عقموا المبنى التي تقيم فيه العائلة المصابة.
وإذ أكدت أن خلية الأزمة في البلدية ستتابع نتائج الفحوصات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمنت على سكان المنطقة الالتزام بإجراءت الوقاية الشخصية حفاظاً على السلامة العامة.
يشار إلى أن الجدول الذي وزعته وزارة الصحة العامة اليوم عن الإصابات الجديدة، أظهر وجود 4 حالات في تحويطة الغدير.
من جهة اخرى أوضحت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، أنها تتابع من خلال مركزها الصحي وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة، إجراء فحوص PCR لحالات اشتبه بها ضمن منطقة الحرش بئر حسن، وهي ست حالات أتت نتيجتها إيجابية، ونقلت حالتان الى المستشفى الحكومي، في حين عزلت أربع إصابات في المنزل بإشراف البلدية. وبناء عليه، أجري أمس 62 فحصا لمخالطين، وبعد ظهر اليوم السبت، أجري 35 فحص PCR إضافيا لمزيد من المتابعة.
ولفتت إلى أن “المفرزة الصحية في البلدية أجرت تعقيما شاملا للحي، وأقفلت شرطة البلدية بعض المحال ومنعت التجول ضمن الحي، في انتظار صدور نتائج الفحوص للمخالطين، لذلك وفي الانتظار، ندعو أهلنا الى التزام الإرشادات الوقائية التي تصدر عن البلدية ووزارة الصحة، ومنها عدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد إصابة أفراد عائلة بكورونا… إجراء 69 فحصاً لمخالطين في تحويطة الغدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.