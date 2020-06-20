لبنان | دبوسي: ما تشهده طرابلس من تقنين عشوائي وظالم يضرب الجهود لتحريك اقتصادها

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كما لفت “دبوسي” الى أن “ما تشهده طرابلس من تقنين عشوائي وظالم، يضاعف معاناتها ويضرب كل الجهود لتحريك اقتصادها وأسواقها التجارية”.
وأفاد دبوسي بأنه “في الوقت الذي نخوض فيه معارك قاسية لإظهار قدرات طرابلس الكبرى ومقوماتها والتي هي حاجة ماسة للبنان والمنطقة، من خلال المشروع الوطني العربي الإقليمي والدولي،
وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى أن تكون طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان وأن تكون رافعة نهوض للوطن اللبناني، نفاجأ بتقنين عشوائي وغير مبرر للكهرباء، يطاول المدينة أكثر من أي مدينة أخرى، مما يدفعنا الى رفع الصوت للمطالبة بعدالة التغذية، ودعوة الحكومة ووزارة الطاقة وكهرباء لبنان وكل المعنيين، الى وقف هذا التقنين الظالم والاستفادة من مقومات المدينة التي يحتاجها لبنان ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.