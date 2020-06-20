لبنان | باسيل أعلن تعرض “التيار الوطني” للاغتيال السياسي الجماعي

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ألقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كلمة تناول فيها “الوضع الاقتصادي، والاغتيال الجماعي للتيار الوطني الحر والاستراتيجيات”.
وقال: “يجب على الحكومة ان تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة من الحكومة طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز”.
وتابع: “سنضرب كل من يسبب الفتنة. يجب عدم التحريض على الفتنة السنية الشيعية وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار، والفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة والتفاهمات العميقة هي التي ستحافظ عليها مثل تفاهم مار مخايل”، مشيرا الى أن “الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة”.
وعن الاستقرار النقدي، قال ان مصرف لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع.
أضاف: “لا أحد يستطيع أن يمنع التيار من قول الحقيقة. ولن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا، الحراك للاوادم وليس للزعران، ونحن في التيار نتعرض للاغتيال السياسي الجماعي”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.