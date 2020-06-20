لبنان | الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا ويتحول الى صيفي معتدل الحرارة خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وإرتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث يستقر الطقس تدريجا. الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. الإثنين: غائم جزئيا مع إنخفاض بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 28 درجة. فوق الجبال من 16 الى 25 درجة. في الداخل من 17 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و55 كم/س.

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– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 27:05 ساعة غروب الشمس: 52:19