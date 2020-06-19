لبنان | محتجون قطعوا طريق عام حلبا بالإطارات تضامناً مع الناشطة كيندا الخطيب

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أقدم محتجون على قطع طريق عام حلبا بالإطارات تضامناً مع الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب.
وسبق ذلك وقفة تضامنية أمام سرايا حلبا الحكومي بحضور عائلة كيندا وألقيت كلمات نبهت من التوقيفات التعسفية ومن سوق التهم بحق الناشطين.
وطالب المتحدثون النقيب ملحم خلف متابعة قضية كيندا كي لا تظلم. ودعوا إلى إطلاق سراحها فوراً.
وأكد المحتجون أنهم ابتداء من يوم الاثنين المقبل وفي حال لم يتم الإفراج عن الناشطة، سيعمدون إلى قطع كل طرقات عكار والعديد من طرقات الشمال وصولاً إلى نفق شكا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.