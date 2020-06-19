لبنان | تظاهرة تضامناً مع طرابلس: “لا للأمن الذاتي والسلاح غير الشرعي”

تحت شعارات “لا لاستباحة طرابلس”، “لا للاعتداء على أرزاق الناس”، “لا للأمن الذاتي والسلاح غير الشرعي”، “لا للتقصير الأمني ولا لاعتقال الثوار”، نظمت مجموعات الحراك الشعبي تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من ساحة النور باتجاه شوارع المدينة، للتأكيد على أنّ طرابلس ليست مستباحة والقوى الأمنية معنية بالحفاظ على أمنها وأرزاق الناس.

وألقى عدد من الناشطين كلمات بالمناسبة أكدوا فيها “رفض إستباحة طرابلس والإعتداء على أرزاق الناس وكل مظاهر الأمن الذاتي والسلاح اللاشرعي المتفلت”، مؤكدين “دور الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية في حماية المدينة وأهلها ولقمة عيشهم، وأن لا دولة سوى الدولة اللبنانية ولا ثورة سوى ثورة 17 تشرين السلمية”.

ودعوا إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين ومن بينهم ربيع الزين، منددين ب”سياسة التجويع والتلاعب بالدولار وإرتفاع الأسعار وإنقطاع التيار الكهربائي في كافة مناطق طرابلس والشمال”، التي تتعرض لتقنين قاس مع عدم قدرة المولدات الخاصة على تأمين التيار الكهربائي بشكل كامل”.