لبنان | نقص حاد في المازوت… تقنين المولدات الكهربائية بدأ في المنية

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توجّه تجمع أصحاب المولدات في المنية وجوارها إلى أهل المنطقة المنية بالقول إنّه
“قررنا ونظراً للنقص الحاد في مادة المازوت وعدم توفرها في أغلب الأحيان إلا في السوق السوداء ونظراً للتقنين القاسي من شركة كهرباء لبنان والمجحف بحق مناطقنا، اتباع تقنين معين بمولداتنا للاستمرار أطول مدة معينة بالتغذية الكهربائية”.
وطلب، في بيان “تفهّم الوضع الذي يمر به بلدنا والاقتصاد قدر الامكان بالطاقة الكهربائية في هذه الفترة العصيبة والتعاون معنا عملياً ومادياً بتسديد الفواتير، آملين أن تكون هذه الفترة غيمة سوداء تمر بسرعة ويعقبها فرج قريب من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 8:30 ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7:30 مساءً”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.