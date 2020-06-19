لبنان | وزيرة العدل تطلق غدا في السرايا مشروع تعاون مع طلاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 08:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تُطلق وزيرة العدل ماري كلود نجم في السرايا الحكومية غداً السبت مشروع تعاون مع 550 طالباً من مختلف الجامعات في لبنان ومن مختلف مجالات الاختصاصات، بهدف تأمين مشاركة شباب لبنان في اقتراحات لمشاريع تطوير القوانين واستقلالية القضاء وشفافيته ومكافحة الفساد بعد التعهد التي أعلنت عنه وزارة العدل. كما تهدف المبادرة إلى التزام معيار الشفافية تجاه الطلاب واطلاعهم على مشاريع وتطلعات وزارة العدل في هذا الصدد. وتتضمن محاور العمل مع الطلاب: تأمين استقلالية وفعالية القضاء في لبنان، مكافحة الفساد في لبنان، تطوير الموقع الالكتروني للوزارة، السجون (اكتظاظ – تأهيل)، ورشة تحديث القوانين في لبنان، اجتماع الغد في السراي سيجمع 133 طالباً على أن يستكمل في الأسابيع المقبلة مع طلاب آخرين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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