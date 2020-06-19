لبنان | قرار لمحافظ الشمال للتخفيف من حركة الدخول والخروج من وادي النحلة

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أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في بيان، أن
“المحافظ نهرا، بالتنسيق مع غرفة عمليات إدارة الكوارث في المحافظة وبلدية وادي النحلة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أصدر قرارا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من حركة الدخول والخروج من بلدة وادي النحلة، بعد ظهور عدد من الاصابات بفيروس كورونا”.
وأكد نهرا أن “هذه الإجراءات هي للحفاظ على صحة أبناء المنطقة وسلامتهم، ريثما تصدر نتائج الفحوص التي أجراها فريق وزارة الصحة لعدد كبير من سكان البلدة”.
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