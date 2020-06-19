لبنان | رسالة من فهمي مع عودة الحياة الى شرايين البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 06:20 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أنّه “مع عودة الحياة الى شرايين البلاد والحيوية التي تشهدها الطرق بعد إلغاء قرار المفرد- مزدوج، وبانتظار البحث في قرار التعبئة العامة ومع اقتراب موعد فتح المطار امام المسافرين، مع التذكير بضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات، ‫كلمة شكر وتقدير، لكلّ الاطباء والممرضين والممرضات وجميع العاملين في القطاع الصحي والإدارات العامة والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والقوى الأمنية. ولكلّ مواطن ساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا. جهودكم مكّنت الحكومة من السيطرة على الوباء، ووضع لبنان في مصاف الدول المقبولة صحياً”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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