لبنان | غرفة العمليات الوطنية تنشرُ تطورات كورونا في لبنان.. وهكذا توزعت الإصابات على المناطق

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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

بيروت 257 إصابة

المتن 165 إصابة

الشوف 143 إصابة

بعبدا 129 إصابة

زحلة 109 إصابة

كسروان 86 إصابة

عكار 79 إصابة

بشري 74 إصابة

عاليه 69 إصابة

جبيل 57 إصابة

زغرتا 55 إصابة

صور 54 إصابة

صيدا 41 إصابة

طرابلس 38 إصابة

المنية الضنية 27 إصابة

البترون 25 إصابة

النبطية 25 إصابة

بعلبك 20 إصابة

الكورة 13 إصابة

البقاع الغربي 15 إصابة

بنت جبيل 13 إصابة

مرجعيون 8 إصابة

جزين 4 إصابة

راشيا 2 إصابة

الهرمل 2 إصابة

وأشار التقرير، إلى أن 43% من مجمل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 57%.

فيما بدا لافتًا أنَّ قضاء حاصبيا، هو القضاء الوحيد الذي لم يُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

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ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأربعاء، 112371 فحص كورونا، فيما أعلن التقرير أن “952 حالات تعافت من هذا المرض”.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.51%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 87% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات البنغلادشية والسورية.