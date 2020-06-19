لبنان | شتائم وتضارب وسكاكين… هذا ما حدث أمام محال الصيرفة في الضاحية الجنوبية

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وظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفدا من نقابة الصرافين برئاسة النقيب محمود مراد، حيث تم البحث في أزمة الدولار وكيفية ضبط السوق السوداء.
وبعد اللقاء، أعلن المراد أننا “عرضنا أمام الرئيس برّي طرق لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائه”.
وقال: “طلبنا من الرئيس برّي احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنه من يراقب حركة الصراف ونشاطه.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل اليوم الجمعة، ما بين 5000 و 5150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.