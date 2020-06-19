لبنان | شتائم وتضارب وسكاكين… هذا ما حدث أمام محال الصيرفة في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 06:20 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 06:20 مساءً - مشاركة

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وظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفدا من نقابة الصرافين برئاسة النقيب محمود مراد، حيث تم البحث في أزمة الدولار وكيفية ضبط السوق السوداء.

وبعد اللقاء، أعلن المراد أننا “عرضنا أمام الرئيس برّي طرق لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائه”.

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وقال: “طلبنا من الرئيس برّي احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنه من يراقب حركة الصراف ونشاطه.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل اليوم الجمعة، ما بين 5000 و 5150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.