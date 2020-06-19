لبنان | تعيين غسان يارد أمينا عاما لحزب القوات اللبنانية

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كما تم تعيين الدكتور وسام راجي معاونا للأمين العام.

وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، قرار قضى بتعيين الدكتور غسان يارد أمينا عاما للحزب، خلفا للدكتورة شانتال سركيس التي قدمت استقالتها، كما تم تعيين الدكتور وسام راجي معاونا للأمين العام.

وكان يارد قد شغل منصب أمين مساعد لشؤون المصالح في “القوات” منذ العام 2013 وحتى تاريخه.

يذكر ان يارد هو أستاذ محاضر في كلية طب الاسنان ورئيس قسم التعليم المستمر في جامعة القديس يوسف في بيروت. انتخب نقيبا لأطباء الاسنان في بيروت العام 2009 ولغاية 2012، كما انتخب امين عام لأطباء الاسنان العرب، وحائز على وسام الأرز من رتبة فارس، ووسام الطب الفرنسي.