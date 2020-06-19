لبنان | انتهاء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة

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ومن المقرر ان تسير شركة طيران الشرق الاوسط ثلاث رحلات ، الأولى من الدوحة التي تصل بعيد الرابعة من بعد الظهر، ثم من مدريد عند السابعة مساء ، اما الرحلة الأخيرة فستكون من العاصمة أكرا عند الحادية عشر ليلا.
تجدر الإشارة إلى ان الوافدين من الدوحة ومدريد لم يجروا فحوص PCR ، و بالتالي سيخضعون للفحوص لدى وصولهم إلى المطار من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة.
اما ركاب رحلة أكرا فقد خضعوا لفحوص PCR قبل توجههم الى لبنان ، وستتخذ في المطار كل الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.