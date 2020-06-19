كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أصدر الوزير وزني مشروع مرسوم آخر حول نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 إلى موازنة الصحة العامة بقيمة00 8 مليون ل.ل لزوم تغطية المصاريف الطارئة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي ومراكز الحجر في المستشفيات الحكومية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزني أصدر مشروع مرسوم لنقل اعتماد الى الصحة بقيمة 12 مليار و800 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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