كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال جعجع عبر حسابه على “تويتر”، “انطلاقا من دعوة السيد حسن نصرالله للتوجه شرقا: لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها، لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع لنصرالله: لحض الدول التي قصدها وضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في “المركزي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.