لبنان | توقيف مطلوب بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات في المطار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتم التحقيق معه وتسليمه الى المرجع القضائي المختص. ونفذ مكتب الشرطة السياحية في المطار نفذ، بالتنسيق مع فصيلة الضابطة الادارية والعدلية، عملية نوعية بتوقيف المدعو أ.س. مواليد 1985 الذي في حقه خلاصات احكام عدة ومذكرتا القاء قبض بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات. وتم التحقيق معه وتسليمه الى المرجع القضائي المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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