لبنان | حسن بعد زيارته مستشفى شبعا الحكومي: قانون قيصر لن يؤثر سلبا على الوضع الصحي

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وأعلن عن قرار تشغيل مستشفى شبعا الحكومي، والتجهيزات الطبية فيه متطورة ومكتملة وبحاجة فقط لبعض التأهيل”.
هاشم
وثمن النائب هاشم “الجهود الجبارة التي يبذلها وزير الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية والصحية، في المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية، آملا “ان تحمل زيارته لشبعا والمنطقة الامل، في تفعيل عمل مستشفى شبعا، نطرا لحاجة الاهالي، الى هذا الصرح الطبي الوحيد في المنطقة”.
فياض
بدوره، شدد النائب علي فياض على “ضرورة دعم الحكومة لقطاعي الصحة والتربية، نظرا لحاجة أبناء المنطقة لهما في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه لبنان”.
وفي ختام الجولة، اولم النائب هاشم على شرف الوزير، في حضور النائب فياض، ومفتي مرجعيون حاصبيا الشيخ حسن دلي، والقاضي اسماعيل دلي، ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، وفاعليات سياسية وبلدية واختيارية.
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