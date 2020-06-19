كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال عبر “تويتر”، “له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربة من المختارة وشريكه الذي أساء الأمانة والذي يعمل اليوم مع النظام السوري”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: صاحب محطة من الشوف الاعلى استحوذ على كميات من المازوت وباعها الى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.