- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال مرتضى، “جولتنا اليوم زراعية ثقافية في محافظة الجنوب بدأناها بلقائنا المحافظ ضو وتحدثنا عن إطار التعاون وتفعيل الدور لرعاية الواقع الزراعي في الجنوب خصوصا واننا نعيش خطة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي يعاني من مشاكل كثيرة لذلك طلبنا تضافر الجهود والتفعيل بمتابعة يومية في هذا المجال لننهض بواقعنا الزراعي الذي يشكل خشبة الخلاص في البلد للمرحلة المقبلة بسبب التداعيات المالية والاقتصادية الضاغطة في البلد”.
وعن عمليات التهريب التي تتم عبر المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان أوضح “نحن كحكومة اتخذنا قرارات صارمة بهذا الموضوع واشدد في هذا الخصوص هناك تضرر لمزارعين خصوصا لجهة تهريب بعض المنتجات في مواسم الإنتاج وهذا يغرق السوق مما يؤدي إلى خسائر فادحة لدى المزارعين”، مشددا على “كل المعنيين القيام بواجبهم على أتم وجه لحماية منتجاتنا الوطنية”.
وعن كيفية تفادي تداعيات قانون قيصر على القطاع الزراعي اشار مرتضى الى انه “لازال قيد الدرس ولم يأت الى الحكومة بشكل رسمي”.
ثم جال مرتضى متفقدا أقسام المصلحة وموظفيها واطلع على حسن سير العمل فيها.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مرتضى تفقد مصلحة الزراعة جنوبا: على المعنيين القيام بواجبهم لحماية منتجاتنا الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.