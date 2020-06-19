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وأشارت في بيان إلى أن فريق التدخل البلدي السريع يتابع يوميا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا تنفيذ كل التدابير والاجراءات المطلوبة للمقيمين والمغتربين الوافدين.
وشدد الفريق على أن أنه سيبقى على أتم الاستعداد لمواكبة كل طارىء قد يحصل.
أعلنت بلدية داربعتشار في بيان ان “16 مغتربا كانوا عادوا إلى البلدة : 12 منهم أنهوا الحجر المنزلي وعادوا الى حياتهم الطبيعية بعد أن جاءت نتائج الـ pcr سلبية، و4 منهم ما زالوا ضمن الحجر المنزلي وهم بصحة جيدة ويتقيدون بكل الارشادات والتدابير المطلوبة، على أن يخضعوا لفحص الـ pcr فور انتهاء فترة حجرهم”.
وأشارت إلى أن “فريق التدخل البلدي السريع يتابع يوميا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا تنفيذ كل التدابير والاجراءات المطلوبة للمقيمين والمغتربين الوافدين، مؤكدا أنه سيبقى على أتم الاستعداد لمواكبة كل طارىء قد يحصل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية داربعتشار: نتابع يومياً أوضاع الوافدين المحجورين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.