لبنان | بلدية داربعتشار: نتابع يومياً أوضاع الوافدين المحجورين

وأشارت في بيان إلى أن فريق التدخل البلدي السريع يتابع يوميا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا تنفيذ كل التدابير والاجراءات المطلوبة للمقيمين والمغتربين الوافدين.

وشدد الفريق على أن أنه سيبقى على أتم الاستعداد لمواكبة كل طارىء قد يحصل.

أعلنت بلدية داربعتشار في بيان ان “16 مغتربا كانوا عادوا إلى البلدة : 12 منهم أنهوا الحجر المنزلي وعادوا الى حياتهم الطبيعية بعد أن جاءت نتائج الـ pcr سلبية، و4 منهم ما زالوا ضمن الحجر المنزلي وهم بصحة جيدة ويتقيدون بكل الارشادات والتدابير المطلوبة، على أن يخضعوا لفحص الـ pcr فور انتهاء فترة حجرهم”.

وأشارت إلى أن “فريق التدخل البلدي السريع يتابع يوميا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا تنفيذ كل التدابير والاجراءات المطلوبة للمقيمين والمغتربين الوافدين، مؤكدا أنه سيبقى على أتم الاستعداد لمواكبة كل طارىء قد يحصل”.