لبنان | توقيف أحد أبرز العاملين في الصيرفة من دون ترخيص في عاليه

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وضبطت في حوزته مئات آلاف الدولارت الاميركية والعملات الأجنبية واللبنانية. وجاء ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وانفاذا لإشارة النيابة العامة المالية.
وتمكنت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وانفاذا لإشارة النيابة العامة المالية، من توقيف أبرز الأشخاص الذين يعملون في مجال الصيرفة من دون ترخيص في مدينة عاليه، وذلك بالجرم المشهود، وضبطت في حوزته مئات آلاف الدولارت الاميركية والعملات الأجنبية واللبنانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.