لبنان | قوى الامن: توقيف سارق ماكينات انترنت مثبتة على أسطح المباني

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واعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى مفرزة بيروت القضائية، في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين 810170-01 – 810171-01، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة، طالت ماكينات انترنت مثبتة على أسطح المباني في عدد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
نتيجة للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، تمكنت من معرفة هوية المشتبه به، وتوقيفه، ويدعى:
– ط. ز. (مواليد عام 1995، سوري)
وقد اعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى مفرزة بيروت القضائية، في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين 810170-01 – 810171-01، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.