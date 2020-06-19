لبنان | الإعلامية غادة عيد تستقيل من حزب سبعة… سابقى فرداً بين مجموعات الثوار ضد السلطة

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وقالت، “اعلن استقالتي من امانة عام حزب سبعة. مع املي الذي اصبح ضعيفا بان تتوحد جهود المجموعات التي نشطت في الثورة بما فيهم حزب سبعة لتحقيق اهداف الثورة المرجوة. وذلك شعورا مني اني انتمي الى ثورة وليس الى مجموعة واحدة او حزب معارض جديد”.
وأردفت، “سابقى المناضلة التي جاهرت بالحق في وجه الظلم ما حييت. وسيبقى صوتي عاليا. وسابقى فرداً بين مجموعات الثوار الشرفاء ضد سلطة فاسدة جائرة بكل مكوناتها. لقد دعيت الى الثورة قبل اكثر من عام على حدوثها عبر شاشة الـ mtv وما زلت مقتنعة انه بغير ثورة حقيقية واضحة جامعة ومجلس ثوري موحد باهداف محددة يتلاقى عليها الشعب اللبناني من كل الطوائف والمناطق لن نستطيع المواجهة. ساستقيل من حزب سبعة ولن استقيل من الثورة التي عشتها طوال حياتي ضد قمع وظلم وفساد”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.